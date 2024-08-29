2024-25 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi maçları bu hafta başlıyor. Kadınlar Süper Lig ilk hafta maçları 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihinde oynanırken, Erkekler Süper Lig karşılaşmaları 31 Ağustos, 1 ve 4 Eylül tarihlerinde oynanacak.ANKARA (İGFA) - Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak 1. hafta karşılaşmalarının tamamı, THF TV Youtube kanalından anlatımlı ve canlı olarak yayınlanırken, Kadınlar ve Erkekler Süper Lig maçlarının istatistiki bilgileri ise Türkiye Hentbol Federasyonu'nun thflive.com adlı web sitesinde yer alacak.

"MACARİSTAN'DA MİLLİ TAKIMLAR ADINA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK"

THF Başkanı Uğur Kılıç da yeni sezonu değerlendirirken, "Heyecanlıyız, kadınlar ve erkekler Süper Kupa heyecanı ardından 2024-2025 sezonu başlıyor. Federasyon olarak yeni sezona hazırız, görüyorum ki takımlarımız da sezona hazır ve çok heyecanlılar. Birçok takımımız Avrupa kupalarında başarılı olmak için hedefler belirledi. İnşallah daha önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa kupalarında da başarılı sonuçlar elde ederiz. Biz bunun için takımlarımıza elimizden gelen bütün desteği veriyoruz." dedi.

"En büyük hedefimiz, daha fazla camia kulübünün, daha fazla özel ve kamu kurumunun hentbolun içerisinde olması, hentbolda her geçen gün artan rekabetin daha da yükselerek devam etmesi" şeklinde konuşan Uğur Kılıç, "Kasım ayında Macaristan'da bir ilk gerçekleşecek ve A Milli Kadın Takımımız Avrupa Hentbol Şampiyonası finallerine katılacak. Erkek A Milli Takımımız ise yine Avrupa şampiyonası yolunda mücadelesini sürdürecek. Bütün sporcularımıza sakatlıksız bir sezon diliyorum. İnşallah çok başarılı, oyuncularımızın milli takımlara da çok fayda sağlayacakları, kulüp takımlarımızın Avrupa kupalarında çok başarılı olacakları, liglerdeki mücadeleyi sonuna kadar taşıyacakları, büyük mücadelenin olduğu bir lig olmasını diliyorum. Bütün takımlarımıza, yöneticilerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza, ailelerimize ve hentbol taraftarlarına başarılar diliyorum." dedi.

Kadınlar Süper Ligi 1. Hafta Programı:

31.08.2024 / 14:00

Kırşehir Bld. - Yenimahalle Bld.

31.08.2024 / 14:00

Ortahisar Bld. - Adasokağı

31.08.2024 / 15:00

Anadolu Üniversitesi - Görele Bld.

31.08.2024 / 17:00

Bursa BBSK - İzmir BBSK

01.09.2024 / 17:00

Üsküdar Bld. - Armada Praxis Yalıkavak

Erkekler Süper Ligi 1. Hafta Programı:

31.08.2024 / 17:00

Mihalıççık Bld.- Konya BBSK

01.09.2024 / 13:00

Rize Bld. - Beykoz Bld.

01.09.2024 / 15:00

Trabzon BBSK - Spor Toto

01.09.2024 / 17:00

Güneysu - İzmir BBSK

01.09.2024 / 17:00

DEPSAŞ Enerji - Nilüfer Bld.

04.09.2024 / 17:00

Beşiktaş - Köyceğiz Bld.