E-ticaret platformu Hepsiburada, 2024 yılının ilk yarısında kişisel bakım ve kozmetikte öne çıkan ürünleri açıkladı.

Yılın ilk 6 ayında Hepsiburada’da kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde en çok satılan ürünler belli oldu. E-ticaret platformu kullanıcıları en çok renkli kozmetik ürünlerini satın aldı. Kozmetik kategorisinde, en yüksek artış renkli kozmetik ürünlerinde gerçekleşti. Dudak parlatıcıları ve aydınlatıcılar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 kat artarak en çok satılan ürünlerden oldu. Bu ürünleri allıklar, makyaj bazları, göz farları ve bronzlaştırıcılar takip etti.

Cilt bakım ürünlerinin satışı da 1,5 kat arttı. Kullanıcılar son 6 ayda parfümlere de yoğun ilgi gösterirken, parfüm satışları geçen senenin aynı dönemine göre 2 kat arttırdı. Deodorant ve vücut spreylerinde ise dünyaca ünlü markalar öne çıktı.

Güneş koruma ve kişisel bakım ürünlerinde artış

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneş ürünlerinde de artış yaşandı. Güneş koruma ürünleri ve güneş sonrası ürünleri yaklaşık 2 kat büyüme kaydetti.

2’nci yıla özel büyük premium indirimleri

Hepsiburada Premium üyelik programının 2’nci yılına özel 16-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyük Premium İndirimleri kapsamında dünyaca ünlü ve yerli markaların ürünlerine ait birçok kampanya kullanıcılara sunulacak. Kategoriye özel indirimlere ek olarak her güne farklı tutarlarda kupon imkanları da kullanıcılara sunulacak.