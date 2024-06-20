Hepsiburada, Nasdaq Küresel Listeleme Başkanı Karen Snow’u ağırladı. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Nasdaq ile Hepsiburada arasındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Nasdaq Küresel Listeleme Başkanı Karen Snow’u ağırladı. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Karen Snow’u İstanbul’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede, e-ticaret platformunun gelecek dönem planları ve stratejik öncelikleri ele alındı. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de e-ticaret platformu tarafından 8 yıldır başarıyla yürütülen ’Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı’ oldu. Bu kapsamda kadın girişimcilere sağlanan destekler ve elde edilen başarılar hakkında bilgi verildi. Görüşmede Nasdaq’a gelecekte kote olabilecek Türk şirketleri için birlikte yapılabilecekler ve Türkiye’nin ekonomik potansiyeli değerlendirildi.

Nilhan Onal Gökçetekin, Karen Snow’a Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamındaki kadın girişimcilerin ürettiği yöresel ve el emeği ürünlerden oluşan özel bir hediye seçkisi sundu.