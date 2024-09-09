Hepsiburada’nın ‘Büyük Eylül İndirimleri’ başladı. 9-15 Eylül arasında kırtasiyeden teknolojiye, tekstilden temizlik ve hijyen ürünlerine, züccaciyeden kişisel bakıma kadar ihtiyaçlara yönelik ürünlerde indirimlerin yapılacağı açıklandı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, 9-15 Eylül tarihleri arasında ‘Büyük Eylül İndirimleri’nin başladığını duyurdu. Farklı kategorilerde fırsat paketleri ve özel indirimler sunan e-ticaret platformu, kullanıcılarına özel ödeme seçenekleri sunduğunu açıkladı.

E-ticaret platformundan indirimler hakkında şu açıklama yapıldı:

16 Eylül tarihine kadar devam edecek ‘Okula Dönüş’ kampanyası ile aile ve öğrencilere okul ihtiyaçlarına özel indirimler ve şimdi al 3 ay sonra öde imkanı sunuluyor. Okul öncesi dönemden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik binlerce üründe uygun fiyatlar platformda kullanıcıları bekliyor. 9-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada e-ticaret platformu, dizüstü bilgisayar, kulaklık, oyuncu monitörü, yayıncı mikrofonu gibi ürün seçeneklerinde 3 ay sonra taksitle ödeme imkanı sağlıyor. Seçili markaların tabletlerinde, akıllı saat ve bileklik aksesuarlarında da sepette indirim uygulanıyor. E-ticaret platformu, seçili markaların kişisel bakım, renkli kozmetik, saç bakım ve vücut ürünlerinde sepet indirimleri ve kupon tanımlıyor. E-ticaret platformunun, üyelik bazlı sadakat programı olan Hepsiburada Premium’da da ‘Büyük Eylül İndirimleri’ kapsamında avantajlı fırsatları üyeleriyle buluşturuyor. Kampanya boyunca temizlikten kişisel bakıma onlarca kategoride Hepsiburada Premium Üyelerine ek indirim fırsatları sunuluyor. E-ticaret platformu, HepsiJET ile randevulu teslimat hizmetiyle de müşterilerine istedikleri gün ve saatte kargolarına ulaşma fırsatı sunuyor.