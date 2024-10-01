Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de devletten maaş alan kişi sayısı 21.7 milyona ulaştı. Ülkenin toplam nüfusu 85.3 milyon olduğuna göre, her dört kişiden biri devletten maaş alıyor. SGK verilerine göre 16 milyon 437 bin 571 kişi emekli maaşı alıyor.

Geçen yılın aynı döneminde emekli maaşı alan kişi sayısı 15 milyon 467 bin 596 idi. Bu da bir yıl içinde SGK'dan emekli maaşı alanların sayısında %6,27 oranında bir artış yaşandığını gösteriyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, kamu sektöründe çalışan kişi sayısı 5 milyon 253 bin 73’e ulaşmış durumda. Böylece, toplamda devletten maaş alanların sayısı 21.7 milyona yaklaşıyor.

Emekli maaşı alanların detaylarına indiğimizde, toplamda 16.43 milyon emeklinin 11 milyon 826 bin 453'ü yaşlılık aylığı, 4 milyon 278 bin 496'sı ölüm aylığı, ve 332 bin 622 kişi ise diğer tür emekli maaşı alıyor. SGK verilerine göre, 2024’ün ilk yedi ayında emeklilere toplamda 1 trilyon 428 milyar 278 milyon TL ödeme yapıldı. Temmuz 2024 verilerine göre, bir ayda emekli maaşı alanların sayısına 42 bin 538 kişi daha eklendi.

Kamu çalışanları açısından baktığımızda ise 5 milyon 263 bin 73 kişi devlet bünyesinde çalışıyor. Bunların 3 milyon 468 bin 214'ü memur, 1 milyon 749 bin 859'u ise işçi olarak istihdam ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe gerçekleşmeleri raporuna göre, kamu bütçesinden personele yapılan ödemeler ilk yedi ayda toplamda 1 trilyon 531 milyar 806 milyon TL'yi buldu. Buna ek olarak, emekli ve kamu personeline yapılan toplam ödeme tutarı 2 trilyon 960 milyar 84 milyon TL olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ise 16 milyon 437 bin 571 emekliye toplam 246 milyar 896 milyon 886 bin TL ödendi. Bu da emeklilere ödenen ortalama maaşın 15 bin 20 TL olduğunu gösteriyor. Ayrıca, 2022 sonunda 13 milyon 933 bin olan emekli sayısı, EYT sonrası 16 milyon 438 bine yükseldi. Son 1,5 yılda EYT düzenlemesi sayesinde emekli maaşı alan kişi sayısı 2.5 milyon arttı.

Hazine'den SGK'ya aktarılan toplam kaynak tutarı 834 milyar 82 milyon TL olurken, Hazine'den yapılan maaş ödemeleri 2 trilyon 365 milyar 888 milyon TL'ye ulaştı. Toplanan vergi gelirleri ise 3 trilyon 825 milyar 106 milyon TL olarak kaydedildi. Buna göre, ilk yedi ayda toplanan vergi gelirlerinin %61,9'u maaş ödemelerine harcandı.