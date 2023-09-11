HER2 dediğimizde bir onkogen, yani meme kanserinin oldukça kötü seyirli tiplerinde pozitif olarak saptıyoruz. Yine hücre zarında boyanması ve çekirdeğin de boyanması şeklinde iki türlü boyanma mevcuttur. Biz bunu özel boyalarla boyayarak bakıyoruz veya özel bir yöntem uyguluyoruz. O yöntemlerle bunun varlığını gösteriyoruz. Eğer HER2 pozitif, meme kanseri ile karşı karşıya ise o zaman HER2’ye karşı geliştirilmiş ilaçları meme kanseri tedavisinde kullanmamız gerekiyor. O ilaçları kullandığımız zaman HER2 pozitif, meme kanserlerinin seyirleri oldukça olumlu etkileniyor.