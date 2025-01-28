Evine gelen Jandarma komutanlığı ekiplerine direndi. Şahıs 24 saattir ekiplere direniyor.

Bugün saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokakta evi kundaklayan Hüseyin G.(45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy mahallesinde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tepsit ettiler.

Eve giden ekipleri görünce kapıyı kitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen Jandarma komutanlığı ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 24 saatten bu yana ikna çalışmaları sürdürülüyor.

KUNDAKLADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin Sinanbey Mahallesindeki bir evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

LEVYE İLE CAMLARI KIRMIŞ

Şüphelinin kundaklamadan 1 gün öncede yine geldiği evin camlarını levye ile kırdığı ortaya çıktı. O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OĞLU KONUŞTU

Evi kundaklanan Sevgi A.'nın oğlu Oğuzhan Kurhan, olayı anlattı. Olayı anlatan Oğuzhan Kurhan, "10 -15 gün önce evimize geldiler. Balyozla evimize saldırdılar öncelikle sonra bir önceki gün geldiler camlarımıza saldırdılar. Aradan bir hafta geçti hiç sesleri solukları çıkmadı. Biz bu sırada Tabii şikayetçi olduk emniyete gittik, suç duyurusunda bulunduk. Her yerde bunları arandı fakat bulunamadı. Olaydan bir hafta geçtikten sonra tekrardan piyasaya çıkıp 26 ocak akşamı saat 7.30'da evimizin camlarını kırdı. 27 ocak'ta da öğlen sularında oğluyla beraber gelip evimizi ateşe verdi. Camlarını kırdığında da oğlu Efe yanındaydı. Kendisi Hüseyin beraber geldiler camımızı kırdıktan sonra da evimizi ateşe verdiler. Konunun bizle hiçbir alakası yok sadece 3 kattaki kıza takıntılı. 3. kattaki kıza takıntılı olduğu için de kimyasal maddenin etkisiyle gelip 1 katta esir tutulduğunu, 20 kişinin işte tecavüze uğradığını yani saçma saçma şekilde konuşuyor ekiplerde burada 24 saattir almaya çalışıyorlar evinde saklandı. Bekliyoruz biz de gelişmeleri yerinde takip etmeye çalışıyoruz ." dedi.