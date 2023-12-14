Bursa'nın damak çatlatan lezzetlerinden biri olan kestane şekeri, kökenini Kars'ın Sarıkamış ilçesinden alan bir tatlı hikayesine sahip. Türkiye'de ilk kez Ali Şakir Tatveren tarafından Sarıkamış'ta üretilen bu eşsiz lezzet, Kafkas Dağları'ndan getirilen özenle seçilmiş kestanelerle hayat buluyordu. Ali Şakir Tatveren, Sarıkamış'taki başarılı sürecinin ardından, kestane üretiminin köklü geçmişine sahip olan Bursa'ya taşınma kararı aldı.

Kafkasların muazzam lezzetini, Sarıkamış'tan Bursa'ya taşıyan Ali Şakir Tatveren, burada "kestane şekeri" üretimine devam ederek bu benzersiz tatlıyı Bursa Şekerciler Çarşısı'nda popüler hale getirdi. Kafkas Pastanelerinin kurucusu Tatveren, kestane şekeri üretimindeki başarısını taçlandırarak, bu lezzeti coğrafi işaretiyle Bursa'ya kazandırdı. Her lokmasıyla bir hikaye anlatan bu tatlı, Ali Şakir Tatveren'in elinde Bursa'nın damak zevkine ayrı bir renk kattı ve bu gizli lezzetin anahtarını Bursalılara armağan etti.