Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hertha Berlin, kulüp başkanı Kay Bernstein'in ölümüyle sarsıldı. Geçtiğimiz sezon başkanlık görevine getirilen 43 yaşındaki Kay Bernstein'in hayatını kaybetmesi kulüpte büyük bir şokla karşılandı.

Hertha Berlin'den yapılan açıklamada, Bernstein'in beklenmedik vefatı nedeniyle kulüp ve çalışanların büyük bir üzüntü duyduğu kaydedildi ve, "Tüm Hertha ailesi Kay'in vefatının yasını tutuyor. Bu zor zamanda herkesin ailesinin mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyoruz" denildi.

2022'DE TARAFTAR LİDERLİYDİ

Bernstein, stadyuma girmesi yasaklanan bir taraftar grubu lideri olarak 2022'de iki rakibiyle girdiği başkanlık yarışına girip kazanarak büyük ses getirmişti. 1998 yılında kurulan Ultras grubunun kurucu üyesi olan Bernstein'in ölümünün açıklanması taraftarları da yasa boğdu.