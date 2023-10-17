Bursa'da, bir kadın sürücünün kontrolündeki araç, önde seyreden başka bir araca arkadan çarpınca trafik kazası meydana geldi. Bu çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yolun kenarındaki bir duvara çarparak durabildi. Her iki araçtaki sürücüler, şans eseri hafif sıyrıklarla bu kaza olayını atlattılar.

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Kaza, Mudanya Bursa Karayolu İmam Hatip okulları bölgesinde meydana geldi. Kadın sürücünün kullandığı araç, önünde seyreden 16 BFB 482 plakalı araca arkadan çarpınca, diğer araçta ciddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında savrulan araç, yolun kenarındaki bir duvara çarpıp en sonunda durabildi.

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Her iki araçtaki sürücüler, bu kaza sonrasında hafif sıyrıklarla kurtulmayı başardılar. Tedbir amaçlı olarak kadın sürücü Mudanya Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak kaza sonucunda her iki araç da ağır hasar aldı.

Jandarma, bu kaza olayıyla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

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