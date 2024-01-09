Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçe halkının doğa, yeşil ve toprağa olan özlemini gidermek amacıyla oluşturulan Hobi Bahçeleri’nin yeni dönem sahipleri Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde çekilen kura ile belirlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çekiliş sonucunda 242 asil, 11 engelli ve 13 şehit gazi yakını olmak üzere 266 kişi yeni dönem Hobi Bahçesi’nin sahibi oldu.

Atakent Mahallesi’nde bulunan 268 adet parsele sahip olmak için toplam 731 kişi başvuruda bulundu. Çekilişe katılan 695 vatandaştan 242’si asil, 453’ü yedek; 23 engelli vatandaştan 11’i asil 12’si yedek ve şehit gazi yakınları için 13’i asil olmak üzere kazananlar belirlendi. Kura sonucu belirlenen 266 kişi iki yıl süreyle kendilerine tahsis edilecek bahçelerde ekim, dikim ve hasat işlemlerini yapabilecek.

Hobi Bahçesi çekilişine ilk kez katılan Ayten Demir, ‘’Daha önce oğlum çekilişe katılmıştı ve ona çıkmıştı, bu senede ben şansımı denemek istedim. Çünkü oğlumun bahçesine gidiyorduk, ürünlerini görüyorduk ve hoşumuza gidiyordu. Emekliyim ve çok fazla boş vaktim var dolayısıyla vaktimi toprakla uğraşarak geçirmek istiyorum. Bahçeme bolca yeşillik ekeceğim. İstanbul’da binaların arasında yeşile hasret kalmışken böyle bir imkân sunulması çok güzel. Başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Atakent Mahallesi sakinlerinden Cihan Balıkçı ise “Hobi Bahçesi evime çok yakın, geçen dönem bahçem vardı. Bu sefer ki çekilişte yedeklere kaldım. Bahçemde mümkün olduğu kadar ata tohumlarından domates, biber, salatalık, kabak ve fasulye ekmiştim. Yani mevsim durumuna göre ne ekmek gerekiyorsa onu ekmiştim. Hobi Bahçesi deneyimi olan birisi olarak hasat yapmak, oradaki insanlarla tanışıp kaynaşmak, kendi ektiğimiz doğal ürünlerle beslenmek harika bir deneyimdi. Umarım bu dönem de bahçe sahibi olurum’’ dedi.

Çekiliş sonucu belirlenen vatandaşlar 15 Nisan 2024- 15 Mart 2026 tarihleri arasında hobi bahçelerini kullanabilecekler.