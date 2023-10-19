İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, 2-1 kazanılan Sarıyer maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç sonu konuşan Güneş şunları söyledi;

Her şeyden önce 90 dakika boyunca mücadelelerinden ve hırsından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Yoğun geçen maç döneminde oynadığımız Sarıyer maçında saha içerisinde gerçekten iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Rakip takımda 3-4 futbolcunun Süper Lig’de önemli kulüplerde oynadığını biliyoruz. Haddimizi bilerek oynuyoruz. Rakibimize yaptığımız analizler neticesinde takım halinde savunma yaparak kazandığımız toplar ile hızlı hücumu tercih ettik. Galibiyet golümüzün 89. Dakikada gelmesi de oyuncularımın gerçekten kazanma arzusu içinde olduğunu gösteriyor. Her zaman desteğiyle yanımızda olan taraftarımıza, yöneticilerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Daha güçlü olacağız.