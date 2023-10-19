Dün saat 16.00 civarında Şeyhmüftü Mahallesi'nde şok edici bir olay yaşandı. Şeyhmüftü Camisi'nin hemen yanındaki taksici durağında çalışan Suat Sargın, iddiaya göre, durakta arkadaşı M.Ö. (45) ile otururken, yaşanan tartışma sonucu Levent A. adlı kişinin cebinden çıkardığı beze sarılı bıçağı kalbine saplaması sonucu ağır bir şekilde yaralandı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen ambulansla Suat Sargın Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, suçlunun Levent A. olduğunu tespit ederek kısa sürede onu gözaltına aldılar. Levent A., suç aleti olarak kullandığı bıçağı "telefon satıcısına emanet bıraktığını" iddia ederek, "Daha sonra geri almayı düşünüyordum" şeklinde ifade verdi.

Levent A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, daha önce birçok suçtan kaydının bulunduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Olayın tanığı olan M.Ö. de ifadesine başvuruldu. M.Ö., olayın nasıl geliştiğini anlatırken, Suat'ın Levent'e "Aldığın parayı neden vermiyorsun?" diye şaka yaptığını belirtti. Bu sözler karşısında sinirlenen Levent, elindeki parayı yüzüne fırlattı ve "Bundan sonra benden yolda para isteme" dedi. Ardından bıçağı çıkarıp Suat'ın kalbine sapladı ve kaçtı. M.Ö., olayın sadece 5-10 saniye içinde yaşandığını ifade etti.