Hubble Uzay Teleskobu'nun bir jiroskop tespit edilmesinin ardından NASA, çalışmayı durdurduğunu duyurmak için bloguna ve sosyal kanallarına başvurdu.

Uzay ajansı, blog yazısı aracılığıyla Hubble Uzay Teleskobu'nun 23 Kasım'da "devam eden bir jiroskop (cayro) sorunu" sebebiyle güvenli moda girdiğini ve uzay teleskobunun araçlarının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

CAYRO HATASI HAKKINDA

Ayrıca NASA Hubble'ın üç jiroskopundan birinin hatalı ölçümler vermesi üzerine otomatik olarak güvenli moda girdiğini açıkladı. Bilmeyenler için, Hubble'ın jiroskopları teleskobun dönüş hızını ölçer, bu da teleskobun hangi yöne baktığını bilmesinin bir bileşenidir.

İNCE AYARLARI EN UYGUN HALE GETİRİLECEK

Diğer yandan NASA, Hubble'ın ilk olarak 19 Kasım tarihinde güvenli moda girdiğini, ancak yer ekipleri tarafından derhal kurtarıldığını ve Hubble'ın bilimsel operasyonlar için uygun bir seviyeye geri getirilebildiğini açıkladı.

Ancak ertesi gün jiroskop sorunu tekrar baş göstermiş ve bunun sonucunda 21 Kasım'da bilimsel faaliyetler tekrar askıya alınmış, bunu 23 Kasım'da bir başka kurtarma ve ardından bir başka arıza izlemiştir.

Bu Hubble'ın ilk kez çevrimdışı duruma getirilişi değil; ikonik uzay teleskobu daha Haziran ayında yük bilgisayarındaki bir sorun nedeniyle çevrimdışı duruma getirilmişti.