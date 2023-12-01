Beşiktaş Jimnastik Kulübünün divan kurulu ve genel kurul üyelerine verilen yemekte konu tabiki de hafta sonu yapılacak genel seçim oldu. Başkan Nedim Fidanözü düzenlenen yemekte teşekkür konuşması yaparak, bu hafta yapılacak seçimin çok önemli olduğunu, İnegöl Beşiktaşlılar derneği olarak birçok ilden daha fazla divan kurulu ve kongre üyesine sahip dernek olduğunu, her iki başkan adayının Beşiktaş’ı bulunduğu kötü durumdan daha iyi yerlere taşıyacağını, dernek olarak her iki adaya da eşit mesafede olduklarını belirterek seçimin Beşiktaş ve Türk spor camiasına hayırlar getirmesini dileyerek tekrar yemeğe gelen tüm katılımcılara teşekkür etti. Söz alan divan kurulu ve kongre üyeleri ise Başkana ve yönetime yemek organizasyonu için teşekkürlerini ileterek, Büyük Beşiktaş kulübünün yeni seçilecek başkanına başarılar dilediler.