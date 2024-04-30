Sporda 100. yılını kutlayan hummel Türkiye, marka yüzü Sıla Türkoğlu ile iş birliğini lansman partisiyle kutladı. İlkbahar-Yaz 2024 koleksiyonunun da tanıtıldığı partide canlı renkleri ve enerjik tasarımıyla dikkat çeken Bubblegum ayakkabı koleksiyonu ilgi gördü.

hummel Türkiye, İlkbahar-Yaz 2024 koleksiyonunun lansmanını, marka yüzü Sıla Türkoğlu ile gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle kutladı. Etkinlik, şehrin merkezindeki şık bir mekânda gerçekleştirildi ve katılımcılara renkli bir deneyim sunuldu.

Enerjik ve renkli tasarımlar

hummel Türkiye, bu özel günü, markanın değerlerini ve estetik anlayışını yansıtan yeni koleksiyonu ile taçlandırdı. İlkbahar - Yaz 2024 koleksiyonu, sürdürülebilirlik ve estetik detayları bir araya getiriyor. Etkinliğin yıldızı ise enerjik ve canlı renkleriyle ön plana çıkan Bubblegum ayakkabı koleksiyonu oldu.

Koleksiyonda yer alan çok renkli tasarımlar, güneşli günlerin neşesini yansıtırken, modern ve sürdürülebilir spor giyim anlayışını da spor severlerle buluşturuyor. Marka, modayı ve fonksiyonelliği bir arada sunarak spor giyimde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Etkinlikte, Sıla Türkoğlu da yeni koleksiyonun yüzü olarak, şıklığı ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Etkinlik, müzik, eğlence ve modanın iç içe geçtiği unutulmaz anlara sahne oldu.

“Her alanda Türkiye ile olan bağımızı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz”

Sıla Türkoğlu ile iş birlikleri hakkında konuşan hummel Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier, “Genç ve başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu ile keyifli ve heyecan verici bir anlaşmaya imza attık. 100. yılımızı kutlarken, markamızı tanımlayan öncü başarıların, ikonik spor anlarının ve ilham verici insan becerilerinin yüzyılını da kutluyor; her alanda Türkiye ile olan bağımızı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

"hummel Türkiye ile keyifli bir yolculuk"

Gecenin yıldızlarından olan Sıla Türkoğlu ise hummel Türkiye ile ilgili şunları belirtti: "hummel Türkiye ile bu yaratıcı yolculuğun bir parçası olmak benim için keyifli bir deneyim. 100. yıl gibi özel bir dönemde markanın yüzü olarak, İlkbahar - Yaz 2024 koleksiyonumuzu tanıtmak ve bu renkli etkinlikte yer almak beni çok heyecanlandırıyor. hummel’ın sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımı, spora olan tutkumla kusursuz bir uyum içinde."