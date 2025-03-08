Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında oruç tutan esnafı yalnız bırakmayarak, taksicilere sıcak iftar yemekleri dağıtıyor. Dağıtım ilk olarak İzmit ilçesindeki 41 taksi durağında gerçekleştirildi. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antikkapı A.Ş.’nin hazırladığı iftarlık sıcak yemekleri taksici esnafının bağlı bulundukları duraklara götürdü. 3 gözlü gıda kaplarında birbirine karışmayan, sızıntı ve dökülmeye neden olmayan yemek kaplarını taksici esnafına teslim eden görevli ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek işlerinde bol kazançlar diledi. Ramazan boyunca bu anlamlı destek, 12 ilçedeki taksici esnafına sırasıyla ulaştırılacak.

İftarlarını bağlı bulundukları duraklarda açan ve bu anlamlı destekle oruçlarını rahatça açma imkânı bulan taksici esnafı, destek ve katkılarından ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini iletti. Ramazan ayının manevi zenginliğine katkı sağlayan bu uygulama, hem esnafın iftarını huzur içinde açmasına imkan tanıyor hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.