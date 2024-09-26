Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI’ın Türkiye temsilcisi ‘İstanbul Ekonomi’ tarafından hazırlanan “İGA İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi” sonuçları paylaşıldı. Analize göre, İGA İstanbul Havalimanı’nın 2023 yılında milli ekonomimize doğrudan ve dolaylı katkısı, milli gelirin yüzde 2,2’sine karşılık gelen 24,2 milyar dolar. Öte yandan İGA İstanbul Havalimanı’nın, 2030 yılına gelindiğinde 472 bin kişiye istihdam sağlaması, milli gelirin yüzde 3,25’ine denk gelen yaklaşık 44 milyar dolarlık bir katma değer üretmesi ve ek hane halkı gelirini 8,5 milyar dolara ulaştırması bekleniyor.

İstanbul Ekonomi Danışmanlık tarafından, objektif veriler ışığında, şeffaflıkla hazırlanan “İGA İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi” sonuçlarını değerlendiren İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, raporun İGA İstanbul Havalimanı’nın sadece Türkiye ekonomisine değil, küresel havacılık sektörüne olan etkilerini de net bir şekilde gözler önüne serdiğini belirtti.

“Genç bir havalimanı olarak milli ekonomimize sağladığımız katkıyla gurur duyuyoruz”

Toplantıda basın mensuplarına konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı’nı konuşurken yolcu sayıları uçuş sayıları, yatırımlar kırılan rekorlar bunları konuşuyoruz. Ama bunların arka planında oluşturulan bir ekonomik etki var ve bu ekonomik etkinin büyüklüğü ve dokunduğu noktalar aslında kritik önem taşıyor. Bu kapsamda da bağımsız ve objektif bir çalışma yapılması amacıyla İstanbul Ekonomi Danışmanlık ile bir işbirliğimiz oldu. İstanbul Ekonomi Danışmanlık hem 2023 yılında gerçekleşen rakamlar üzerinden bir analiz yaptı. Hem de ileriye dönük olarak tahminlere dayalı bir projeksiyon çalışması yaptı. Bu çalışmayı yaparken de yine aslında bağımsız kuruluşlardan alınan tahminleri de kullanarak senaryo analizleri oluşturdu. 2023 yılı rakamlarına baktığımızda İstanbul Havalimanı kapsamında oluşturulan istihdamın doğrudan ve dolaylı olarak 330 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Oluşturulan ekonomik değerinse 24.2 milyar dolarla gayrisafi milli hasılanın yüzde 2.2’sine ulaştığını görüyoruz. Bu hakikaten ülke ekonomisine oluşturulan etkinin büyüklüğünü ortaya koymak bakımından kritik. Ama daha çarpıcı olan ileriye dönük projeksiyonlar sonucu çıkan rakamlar. Örneğin 2030 yılı sonu itibariyle öngörülere baktığımızda istihdamda oluşturulan katkının 472 bine çıkacağı ekonomik değer olaraksa 44 milyar dolarlık bir ek gayrisafi milli hasılanın üretilmesine doğrudan ve dolaylı katkı sağlanacağı öngörülüyor. Bu da gayrisafi milli hasılanın yüzde 3.25’ine tekabül ediyor. Bu anlamda İGA İstanbul Havalimanı’nın hem bugün hem ileriye dönük olarak aslında oluşturduğu ekonomik değerin önemli olduğunu vurgulamanın ötesinde ileriye dönük olarak da aslında havacılık sektörünün stratejik olarak ülke açısından önemini de vurgulayan bir sonuç. Henüz 6 yıldır hizmet veren genç bir işletme olmamıza rağmen, doğru öncelikler ve buna uygun yenilenen stratejilerimizle yurt içinde millî ekonomimize, yurt dışında ise ‘Türkiye markası’nın itibarına katkı sunabildiğimiz için gururluyuz" dedi.

İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen, “Biz bu çalışmayı yaparken İstanbul Ekonomi olarak İstanbul İGA Havalimanının aslında hem bugünkü fotoğrafını çekmeye gayret ettik. Hem de 2030’a kadar gidecek süre zarfına Türk ekonomisine nasıl bir değer katacağına dair bir analiz yaptık. Bu analizleri de bağımsız veriler üzerinden yaptık. Bunu da dolayısıyla bugün kamuoyuyla paylaşmak istedik. Özellikle burada hem bunun bir bağımsız çalışma olduğunu vurgulamaya gayret ettik. Hem de uluslararası alanda kabul görmüş bir metodoloji üzerinden bu çalışmayı yaptığımızı ifade ettik” dedi.