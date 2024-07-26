Türkiye'nin eşsiz güzellikleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Ihlara Vadisi, sıcak hava balon turlarının ilk uçuşu ile birlikte görkemli manzaralar sunmaya başladı. Aksaray'ın dünyaca ünlü turizm merkezindeki bu etkinlik, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.Mehmet UZEL / AKSARAY (İGFA) - Bu ziyaretçilere açılan yeni hava yolculuğu etkinliği, Slot Merkezi'nin değerlendirmeleri sonucu gerçekleştirilebileceği açıklanınca, sıcak hava balonları için izinler resmiyet kazandı. Aksaray İl Protokolü, yeni turizm etkinliğinin tanıtımı için ilk icraatını Balisırma mevkiinde üç adet sıcak hava balonu ile gerçekleştirdi.

Söz konusu etkinlik, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu,Yeni Başsavcı Osman Köse, Vali Yardımcıları, çeşitli devlet kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımıyla sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Protokol üyeleri önceden belirlenen alana intikal ederek, heyecanlı dakikaların startını verdiler.

İlk uçuşunu gerçekleştiren balonlar, Vali Kumbuzoğlu'nun da aralarında bulunduğu heyeti taşıyarak, 550 metre yüksekliğe çıkışının ardından yeniden iniş gerçekleştirdi. İnişin ardından ise farklı kurum müdürleri ve yerel yönetim temsilcileri, bu benzersiz deneyimi yaşayarak, vadinin manzarasının tadını çıkardılar.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada şu anda üç adet olan balon sayısının ilerleyen zamanlarda on dörde çıkarılacağını belirterek, gökyüzünün Aksaray'ın turizm için büyük önem arz eden yatırımlarla renklenmesinin beklendiğini ifade etti. Vali, bu tarz yatırımların bölge turizmine büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

İlk sıcak hava balon deneyimini yaşayan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, heyecanlı anları paylaşarak, etkinlik için teşekkürlerini sundu. Özkök, bu deneyimin eşi benzeri olmayan hisler yaşattığını dile getirdi.

Projeyi hayata geçiren Hollandalı iş insanları derneğinin başkanı Yücel Şimşek ise, katılımcılara teşekkür ederek Aksaray'a renk katmak için geldiklerini söyledi. Şimşek, bölge halkının bu etkinlikten keyif almasını temenni ettiğini belirtirken, ilerleyen zamanda sıcak hava balonu sayısının artışıyla birlikte dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin Aksaray'a akın edeceğine olan inancını ifade etti. Konuklar ve yerel halk için eşsiz bir deneyim sunan sıcak hava balon turlarının, Aksaray turizmine ciddi katkıda bulunması bekleniyor.