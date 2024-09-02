Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ağustos ihracatımız, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olmuş ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir." dedi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı verilerine göre açıklanan dış ticaret verilerinde Ağustos ayı ihracatı, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı olarak kayıtlara geçti.

2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 2,4 oranında artarak 22 milyar 63 milyon dolar, İthalat, yüzde 10,8 oranında azalarak 26 milyar 991 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 5,4 oranında azalarak 49 milyar 54 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, yüzde 3,9 oranında artarak 170 milyar 801 milyon dolar, İthalat, yüzde 8,7 oranında azalarak 225 milyar 666 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 3,7 oranında azalarak 396 milyar 467 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ağustos ayında da rekor kırmaya devam ettiğine dikkati çeken Bolat, "Ve ithalatımızdaki azalma trendi devam ediyor. Dış ticaret açığımızda güçlü bir azalış trendi devam ediyor. Cari işlemler açığımızda da güçlü bir azalış trendi devam ediyor. Bunun anlamı Türkiye'miz için daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat ve döviz biriktirmektir." diye konuştu.

Türkiye'nin bu anlamda sürdürülebilir, dengeli dış ticaret performansı ile makro ekonomik istikrarına da büyük bir katkı sunmuş olduklarını belirten Bolat, İthalat cephesinde ise azalma trendinin devam ettiğini vurgulayan Bolat, ithalatın ağustos ayında yüzde 10,8 gerileyerek 27 milyar dolara gerilediğini bildirdi. İthalattaki azalışın sonucu olarak dış ticaretteki azalmanın da devam ettiğine dikkati çeken Bolat, dış ticaret açığının yıllık bazda yüzde 43,4 düşüşle son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara gerilediğini, ithalatın ihracatı karşılama oranının da olumlu bir seyir izleyerek yüzde 81,7'ye yükseldiğini aktardı.

Ticaret Bakanı Bolat, 2024 yılının ilk 8 ayında ise ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 170,8 milyar dolara yükseldiğini ve böylece ilk 8 ayda mal ihracatında net 6,3 milyar dolar artış sağlandığını söyledi. Aynı dönemde ithalatın ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalışla 225,7 milyar dolara gerilediğini belirten Bolat, böylece ilk 8 ayda mal ithalatında 21,4 milyar dolar gerileme sağlandığını vurguladı.

Bakanlığın, ihracatçıların yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Bolat, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankamızla birlikte ihracatçılarımızı rahatlatmak için finansmana ulaşım ve finansman maliyetleri konusunda çabalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada inşallah bugüne kadar verdiğimiz imkanları daha da artırma gayreti içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.