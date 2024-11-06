Ticaret Bakanlığı, faaliyet illeri bazında ihracat sıralamasında, 10 aylık süreçte 29 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını açıkladı. Açıklanan verilere göre ihracatta ve ihracatta en fazla artış gösteren iller sıralamasında ilk 5'ler şöyle.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, faaliyet illeri bazında ihracat sıralamasını yayımladı.

2024 yılının ilk 10 ayında 29 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı açıklandı.

Buna göre; 2024 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 6,9 azalış ve 5 milyar 81 milyon dolarla birinci sırada yer aldı.

Kocaeli yüzde 15,9 artış ve 2 milyar 841 milyon dolarla ikinci sırada,İzmir yüzde 15,0 azalış ve 1 milyar 758 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 7,7 artış ve 1 milyar 740 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 25,1 artış ve 1 milyar 376 milyon dolarla beşinci sırada yerini buldu.

Bu arada 2024 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla Kocaeli 390 milyon dolarlık artışla birinci il, Tekirdağ 276 milyon dolarlık artışla ikinci il,

Çorum 136 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Bursa 125 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Yalova ise 117 milyon dolarlık artışla beşinci il oldu.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 29 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 58 ilde ihracatın arttığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüldüğünün mesajını verirken, "Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" denildi.