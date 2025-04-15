Geçtiğimiz yıl İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İnegöl Huzurevi Müdürlüğü tarafından ilk defa ortaklaşa düzenlenen Spor şenliğinde İlçe Kapalı Spor Salonunda onlarca Huzurevi sakini kıyasıya yarışmıştı.

Bu yıl kapsamı genişletilerek Bursa’daki tüm huzurevlerini davet edildiği organizasyonla ilgili bilgi veren İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, “Bu yıl Bursa’daki tüm huzurevlerini davet ettik. Yarışmacı olabilecek düzeyde sağlıklı olan 100’e yakın yaşlımız katılacak” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ