Kocaeli’nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde görülen iki farklı yılan paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük Sanayi Sitesi’ndeki inşaat halindeki binada yılan olduğunu gören vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden alarak, doğal yaşam alanına bıraktı. Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde de yılan görüldü. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüde yılanın bahçe kapısının altından çıktığı anlar yer aldı.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde de İzmit Hatipköy Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde çıkarılmıştı.