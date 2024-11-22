Mars Hava ve Deniz Kargo, uluslararası fuarlara damgasını vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen, İstanbul Ticaret Odası’nın milli katılım düzenlediği iki büyük uluslararası fuara anahtar teslim hizmet sunan Mars Hava ve Deniz Kargo, 339 Türk markasını dünya ile buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Mars Hava ve Deniz Kargo, İstanbul Ticaret Odası’nın milli katılım düzenlediği fuara toplamda 329 Türk firmasını havayolu ve karayolu taşıma modlarıyla taşıdı.

Mars Fuar ve Etkinlik Lojistiği Müdürü Namık Keleş, konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: “Fuarlar, markaların kendilerini dünyaya tanıtmaları için önemli fırsatları barındırıyor. Gıda sektörünün en büyük katılımlı fuarlarından biri olan SIAL Paris’e Türkiye’den 329 firmayı taşıdık. Markaların sadece taşıma süreçlerini yönetmekle kalmadık, firmalara elleçleme, depolama, gümrükleme, personel, teknik ve ekipman hizmetleri, makine konumlandırma hizmetleri de sunduk. Fuarın bitimi ile birlikte ürünlerin Türkiye’ye geri dönüşünü sağlayarak anahtar teslim hizmet sunarak süreci tamamladık.” Dondurulmuş ve ısı kontrollü ürünler için daha farklı süreç işlediğini söyleyen Keleş, ürüne özel taşımacılık yaptıklarının ve taşınacak ürüne, ekipmana göre taşıma modlarının da değişkenlik gösterdiğinin altını çizdi.

PAPERWORLD MİDDLE EAST İLE KIRTASİYE SEKTÖRÜ DUBAİ’DE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye’den global pazara açılan firmaları dünyanın en önemli kırtasiye, ofis malzemeleri, promosyon ve yazı gereçleri fuarı olarak değerlendirilen Paperworld Middle East Fuarı, bu sene de Dubai’de gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası’nın milli katılım organizasyonu düzenlediği fuarı 3 günde yaklaşık 12 bin kişi ziyaret etti. 39 ülkeden 600 katılımcı ile gerçekleştirilen fuara Türkiye’den katılan 10 firma, bütün lojistik süreçlerini Mars Hava ve Deniz Kargo’ya emanet etti.

Keleş, Paperworld Middle East yolculuğunda Mars Hava ve Deniz Kargo’ya güvenen firmalara havayolu ile taşımacılık hizmetinin dışında, depolama, elleçleme, etiketleme, yurt dışı gümrük işlemleri, stant teslimatı hizmetlerini sunduklarını ve fuar bitiminden sonra ürünlerin tekrar Türkiye’ye dönüşünü sağladıklarını söyledi.

Aralık ayında Automechanika Dubai, Ocak ayında Intersec Dubai Fuarlarına Türk markalarını taşıyacak olan Mars Hava ve Deniz Kargo, güçlü alt yapısı, entegre çözümleri ve uzman kadrosu ile fuar ve etkinlik lojistiği alanında dünya standartlarında hizmet vererek markaları SIAL Paris, SIAL China, SIAL Canada, Anuga Köln, Automechanika Dubai, Automechanika Shanghai, The Hotel Show Dubai, Canton gibi birçok fuara taşıyor.