Pop müziğin son dönemde yükselen isimlerinden olan Selen Görgüzel, 12. teklisi ‘Arabex’ ile müzikseverlerin karşısına çıktı. DMC etiketiyle dijital platformlarda yerini alan şarkı, arabesk ve modern pop müziği harmanlayan özgün tarzıyla dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Yeni bir müzik anlayışına kapı aralayan ‘Arabex’, Selen Görgüzel’in kariyerinde güçlü bir adım olarak öne çıkıyor. Arabesk ve pop müziğin modern bir sentezi olarak dikkat çeken şarkı hem şarkıcının hayran kitlesini genişletmeyi hem de dinleyicilere yeni bir tarz sunmayı amaçlıyor.

Söz ve müziği Nilüfer Bektemur’a ait olan ‘Arabex’, Fırat Özbaylar’ın özel düzenlemesiyle dinleyicilere ulaştı.

Özbaylar, projeye kendi özgün sound’ları katarak, Selen Görgüzel’in müzikal kimliğine farklı bir boyut kazandırdı.

Nakaratıyla akıllarda yer etmeye aday olan bu eser, pop müzikseverlere farklı bir deneyim sunmayı hedefledi.

‘Arabex’tüm dijital platformlarda yayında.