YRP’DEN “İKTİDARIN YAPTIKLARI BİZİ BAĞLAMAZ” AÇIKLAMASI

“KOALİSYON DEĞİL SEÇİM İTTİFAKI YAPTIK”

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı Celalettin Ergün, iktidarın yapmış olduğu bazı icraatları Yeniden Refah Partisi ile ilişkilendirmeye çalışan partilere sert tepki gösterdi.

Koalisyon değil seçim ittifakı yaptıklarının altını Çizen Ergün, “İktidar Partisinin yapmış olduğu yanlış icraatları Yeniden Refah Partisi ile ilişkilendirme çabaları ve gayretleri dahi ne kadar etkin bir siyasi parti olduğumuzu göstermektedir” dedi.

Milletin refahının Yeniden Refah Partisinde olduğunu belirten Celalettin Ergün’ün açıklamaları şu şekilde;

KOALİSYON DEĞİL SEÇİM İTTİFAKI YAPTIK

“Yeni ve Genç Lideri ile gelecek vadeden, Siyasetin Parlayan yıldızı Yeniden Refah Partisi Milli duruşu ve rekor kıran hızı ile dikkatleri çekmeye devam etmektedir. Dosta güven düşmana korku veren Milli Görüşün partisi Yeniden Refah partisi hepinizin bildiği gibi Lideri Dr. Fatih Erbakan’ın ferasetine güvenerek, kendi amblemi ve Yeniden Refah Partisi adı ile Cumhur İttifakında (“Seçim İttifakı”) yer almıştır. Üye artış hızı ile, Büyük Kongresindeki katılım rekoru ile dudak uçuklatan partimizin, Millet İttifakının bazı parti mensupları tarafından, sosyal medyada haksız ithamlarıyla karşılaştığını görmekteyiz. İktidar Partisinin yapmış olduğu yanlış icraatları Yeniden Refah Partisi ile ilişkilendirme çabaları ve gayretleri dahi ne kadar etkin bir siyasi parti olduğumuzu göstermektedir. Kasıtlı olarak anlamak istemeyenler için bir kez daha ifade edelim biz koalisyon yapmadık, seçim ittifakı yaptık. Seçim İttifakı yaparken de 30 madde ile taleplerimizi ifade ettik.”



KENDİ AMBLEMLERİNİ KULLANMAYA CESARET EDEMEYENLER..

“Özellikle kendi parti amblemini ve parti ismini kullanmaya cesaret edemeyen CHP listelerinden meclise giren parti mensupları bu saldırıya daha çok başvuruyorlar. Seçim sonrasındaki kaybetme sendromu etkisi ile Yeniden Refah Partimize taarruz yaparak bu beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Halbuki aynaya baksalar, siyasi özeleştirilerini yapabilseler bu sataşmalarda bulunmazlar. Seçim öncesi yere göğe sığdıramadıkları, uzlaşma ve mutabakat kültürünün baş mimarı gibi gösterdikleri Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir anda ortada bıraktılar. Zaten baştan beri inanmadıkları, sadece meclise girebilmek adına böyle bir ittifaka sığındıklarını, seçim sonrası açıklamaları da ortaya koymaktadır.”



YORGAN GİTTİ KAVGA BAŞLADI

“Meral Akşener, “Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Hesap yapıyoruz, hesap veriyoruz.” Bu bir pişmanlıktır. Yine 6 lı masadan kalkarken ifade ettiği “kazanabilecek aday” çıkışı da ayrı bir itiraftır. Ali Babacan’ın, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var” açıklaması da CHP ye karşı hiçbir vefasının olmadığını gösteriyor. Ahmet Davutoğlu, “Altılı Masa'yı kurmadan önce 'Gelin ortak bir zemin kuralım. AK Parti'ye oy vermeye alışmış kitlelerin bir anda CHP'ye oy vermesi mümkün değil' dedim ama anlatamadım. Sonra da anlatamadım. İtiraf edeyim. Çok ısrar ettim. Herkes biliyor kamuoyunda bunu. Bazen fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücünüz fırtınayı engellemeye yetmez" açıklaması da tek gayenin meclise vekil sokmak üzerine olduğunu göstermektedir. Temel Karamollaoğlu, Akşener'in sert sözlerinin ardından ittifakın geleceği hakkında ise,"Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. Biz, altı sene önce de ittifak yaptık. Ne için? Referandumda millet bu yeni sisteme hayır desin diye…" “Yorgan gitti kavga bitti” sözünün tam tersini Millet İttifakının mensupları yapmaktadır. Bunların uygulaması “yorgan gitti, kavga başladı” şeklinde oldu.”



KİMSE KENDİ SUÇUNU BİZE YÜKLEMEYE KALKMASIN

“Milletimiz duru ve şeffaf bir siyaset istiyor. Siyasi partilerin savundukları fikirleri net bir şekilde ifade etmesini istiyor. Koltuk ve çıkarları için parti amblemlerinden, parti isimlerinden feragat edip başka partilere sığınmasını istemiyor. Milletimiz tüm siyasi partilerin seçimlere Yeniden Refah Partisi gibi alnı açık, başı dik bir şekilde girmesini istiyor. Partisinin aldığı oyun net bir şekilde görmek ve bilmek her seçmenin hakkıdır. Şimdi Genel Başkanımız Dr.fatih Erbakan’ı hadsizce eleştirenlere diyoruz ki;bu iktidarın 17 yıllık her türlü icraatnı beraber yapmış olan ve memur maaş ödemelerini “abd nin Irak’a atacağı bomba”dan gelecek olan paraya bağlayanların,yine akp iktidarının 17 yılında devletimizi 0 sıkıntıdan 0 komşuya getirenlerin mi,oturduğu masaya kumar masası diyen,28 şubatta milli görüşü yıkmak için elinden geldiğini itiraf edenlerin mi,Milli Görüşü tabeladan ibaret zannedip küresel güçlerin oyuncağı olanların mı yada bu memleketi batının kucağına itenlerin,darbeden darbeye yürüyenlerin Rahmetli Ebakan hocamıza düşmanlıkta yarışanların mı yanında olacaktık? Son olarak diyoruz ki herkes haddini bilsin.Kimse kendi suçunu bizlere yüklemeye kalkmasın.Ve unutulmasın ki milletimizin kurtuluşu Milli Görüşte ve Yeniden Refah Partisi’ndedir.”