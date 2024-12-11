AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kınadı.
Kabaktepe, kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum."
Kaynak: HABER MERKEZİ