İlçe protokolünün yer aldığı müsabakada keyifli anlar yaşandı. İnegöl Gençlik ve Spor İlçe müdürlüğünün organize ettiği müsabakanın hakemliğini İnegöl"lü Süper lig hakemlerinden Hakan YEMİŞKEN yaptı...

İnegölspor formasıyla sahaya çıkan takımda İnegöl Cumhuriyet başsavcısı Veli ECİR, İnegöl müftüsü İsmail HATİPOĞLU, İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç, İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki YÜCEL, İnegöl Belediye başkan yardımcısı Fevzi DÜLGER, Devlet Hastanesi başhekimi Hayrettin GÖÇMEN, İnegölspor başkanı Osman SEVİM ve Gençlik ve Spor oersoneli yer alırken, Kafkasspor formalı takımda Orman işletme Mğdürü Okan KAYA, Genç Müsiad başkanıEnes Malik UBUZ, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan ÇELİK, GSB İnegöl Gençlik Merkezi Müdür vekili Mesut BUDAK, İnegöl Kafkasspor Başkanı Celal TER, İyakın zamanda görevinden ayrılan eski İnegöl Belediye Başkan yardımcısı Rıdvan KOCAAĞA ve GSB İnegöl personeli yer aldı.

Müsabakanın bitiş düdüğü çaldığında skor 3-3 ü gösterirken tüm sporcular Cumhuriyetimizin 100. Yılında aynı birlik beraberliğin daha nice yüz yıllar sürmesini temenni ederek, ayrıldılar.

Katılımcılar, 100. Yıl anısına düzenlenen müsabakanın sonunda hatıra fotoğrafı çekildiler.

Haber Merkezi