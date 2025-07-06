İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, 2002 yılında 73 ton olan havadan su atma kapasitesinin bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopterle 438 tona yükseldiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin yangınla mücadelede insansız hava aracı (İHA) kullanan Avrupa’daki ilk, dünyada ise ikinci ülke olduğu vurgulandı.

Yangın tespitinde de önemli ilerlemeler kaydedildiği aktarılan paylaşımda, 14 İHA, 184’ü akıllı olmak üzere toplam 776 gözetleme kulesi ve yapay zekâ destekli sistemlerle yangınların çok daha erken tespit edilebildiği ifade edildi. Yangın tespit süresinin 2 dakikaya kadar düşürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

Ekipman ve araç kapasitesine de değinilen açıklamada, 2002 yılında yalnızca 637 olan arazöz ve su ikmal aracı sayısının 1.786’ya yükseldiği, 831 iş makinesi ile birlikte 2.742 ilk müdahale aracının da sahada görev yaptığı bildirildi. Ayrıca, yangın söndürme faaliyetlerini desteklemek amacıyla 4.796 yangın göleti ve havuzunun hizmete alındığı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı, insan kaynağında da büyük bir güçlenme sağlandığını belirtti. 2025 itibarıyla orman teşkilatına 8.500 yeni personel kazandırılırken, toplamda 25 bin kişilik profesyonel ekip ve 131 bin orman gönüllüsünün sahada görev yaptığı aktarıldı.

Paylaşımda, Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesiyle dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldiği, birçok ülkenin Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak için eğitim talebinde bulunduğu da vurgulandı.