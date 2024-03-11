Osmanlı geleneği olan ilk iftar topu atışı, bu yıl İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda yapıldı. İftar öncesi mehter takımı vatandaşlara konser verdi.

Sultanahmet Meydanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın ilk gününde yüzlerce vatandaşa ev sahipliği yaptı. İlk iftar topu geleneğini sürdüren Fatih Belediyesi’nin düzenlediği programda mehter takımı bir konser verdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası iftar saatinin gelmesi ile Selimiye Kışlası’ndan getirilen top patlatıldı. Binlerce vatandaş, Fatih Belediyesi’nin ikramları eşliğinde Sultanahmet’in manevi atmosferinde ilk oruçlarını açtı.