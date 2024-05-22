Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kaza da motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Baykut sokak üzerinde seyir halinde olan İsmail D. yönetimindeki 17 KMP 97 plakalı motosiklet, önüne aniden çıkan araca çarpmamak için frene basında kaydı. Yere düşerek yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI