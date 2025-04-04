İmamoğlu, İBB yönetimine geldikleri günden bu yana belediyede yapılan tüm işlemlerin defalarca incelendiğini, 1200 müfettişin görevlendirildiğini ve tüm süreçlerin titizlikle denetlendiğini vurguladı. Buna rağmen herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini ifade eden İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinde üçüncü kez halkın desteğini alarak büyük bir farkla kazandıklarını hatırlattı.

Ancak seçim zaferinin ardından, belediyeden iş alamayan bazı grupların ve suç kayıtları bulunan kişilerin şikayetleriyle hareket edildiğini savunan İmamoğlu, "Bunlara gizli tanık iftiraları eklendi ve buradan aklın almayacağı bir suçlama oluşturuldu. Bir torba uydurdular içine akıllarına gelen her şeyi attılar." dedi.

Hakkında yürütülen soruşturmalara yönelik tepkisini dile getiren İmamoğlu, hukuksuzluk iddialarına karşı toplumun tüm kesimlerini adalet ve demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.