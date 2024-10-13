Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabancı Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen, ‘Work in Progress Nexus Zirvesi’nde konuştuİSTANBUL (İGFA)- Sabancı Üniversitesi'nin Tuzla’daki ana yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl eşlik etti.

İstanbul gibi mega şehirlerin, çok büyük bir teknolojik dönüşüme ihtiyaçları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu dönüşümün eşiğinde de teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik kritik bir rol alıyor. İstanbul, dünyanın en büyük metropollerinden birisi. Akıllı şehir stratejisiyle, büyük metropollerinden birisi olarak, bu dönüşümün ön saflarında yer aldığımızı biliyor ve adımlarımızı ona göre atıyoruz. Veriye dayalı çözümlerle, şehri daha yaşanabilir ve dayanıklı hale getirmenin çabası içerisindeyiz” dedi.

“ŞEHİRLERİN SORUNLARININ DOĞRU TEŞHİSİ İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY, VERİ”

Vatandaşlarla anlık veri paylaşımı konusunda dünyayla entegre bir biçimde yol yürüdüklerini kaydeden İmamoğlu, “Tüm bu stratejilerin nereye doğru yöneldiğini, dünyadan da takip ediyoruz ve ortak bir alana yöneldiğini görüyoruz. O alan, bilgi ve iletişim teknolojileridir. Şehirlerin sorunlarının doğru teşhisi için ihtiyacımız olan şey, veri. Bu sorunların çözümü için de ihtiyacımız olan şey, aslında teknoloji. İşte ‘akıllı şehir’ kavramı, tam da bu veri ve teknoloji üzerinden karşımıza çıkıyor ve bize yol gösteriyor. Akıllı şehir kavramı, teknolojiyi kullanarak kent sakinlerinin, sizin gibi hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırmayı, kaynakları etkin kullanmayı ve hizmetleri daha verimli hale getirmeyi hedefleyen bir yaklaşım. Temelinde, kentsel hizmetlerin dijital çözümlerle entegre edilmesi yatıyor. Bu sayede ulaşım, enerji yönetimi, çevre izleme ve şehir yönetimi gibi alanlarda daha etkili ve sürdürülebilir kararlar alınmasını hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için, birbirini besleyen ve bütüncül uygulamalar kurgulamak durumunda olduğumuzun farkındayız” diye konuştu.

“BAZEN SOKAĞINIZDAKİ BİR KARARI ALIRKEN DAHİ…”

“Teknolojinin çok yakın zamanda demokrasi açısından, şehir demokrasisi açısından, hatta ülke demokrasisi açısından, teknoloji sayesinde daha etkili bir mecrayı, anlık bir düzen kurmaya dönük katkılar sunabileceğine inanan bir siyasetçiyim” diyen İmamoğlu, “Tuzla'nın genç belediye başkanı Eren Ali Başkanımız da burada. Bazen sokağınızdaki bir kararı alırken dahi yapacağınız iyi teknoloji uygulamaları, size en doğru kararı, en doğru yolu gösterecek olan insanlara, yani bizzat orada yaşayan insanlara teknolojiyle ulaşıp, sorularınızı sorup, çözüm önerilerini aldıktan sonra yapabileceğiniz doğru işler hem toplumun mutluluğunu sağlayacak hem de sizi başarılı bir yönetici olmaya doğru taşıyacaktır. O bakımdan, ‘Ben bilirim. Her şeyi ben anlarım. Ben yaparım. Ben ne dersem o doğrudur’ anlayışından da uzak tutmaya, özenli bir biçimde altyapı oluşturmaya dönük de teknolojiye çok yüksek seviyede ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.