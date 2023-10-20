İnegöl’de basketbol, voleybol, hentbol ve masa tenisi branşlarında mücadele eden İmider Atlas Spor 2023-2024 sezonunda Hentbol Erkekler 2. Liginde şehrimizi temsil edecek.

Kulüp başkanı Çağdaş Çelik yaptığı açıklamada;

2022 yılında kurduğumuz kulübümüz ilk sezonunda branşlarında yerel liglerde mücadele etti. Hentbolda geçen yıl Bursa 3. lüğü elde ettik. Türkiye şampiyonasında çeyrek finalin kapısından döndük. Uzun vadede büyük hedeflerimiz var ve bunun ilk adımı olarak masa tenisinde ciddi mücadeleler vererek Türkiye’nin sayılı kulüplerinden Fenerbahçe ile maçlar yaptık. Basketbolda Bursa Frutti Ekstra gibi takımlarla karşılaşıyoruz. Büyüme hedefimize bu yıl yeni bir basamak daha ilave ederek Türkiye Hentbol Erkekler 2. Ligine katılıyoruz. Gençlerden kurulu bir kadro ile mücadele edip, İnegölspor ve Kafkasspor ile futbolda, İnegöl Belediyespor ve Ortakçı Orhaniye Spor ile voleybolda profesyonel liglerde temsil edilen şehrimize bizde hentbolu profesyonel lig olarak getirip spor şehri markasına katkımızı sunuyoruz. Tüm halkımızı ve spor severleri maçlarımıza bekliyoruz.