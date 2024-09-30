Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan maçta etkileyici bir performans sergileyerek 3-0 galip geldi. Maçın başından itibaren rakip kalede baskı kuran Beşiktaş, organize ataklarıyla dikkat çekti. İlk yarıda bulduğu gollerle öne geçen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü ve net bir skor elde etti. Bu galibiyet, Beşiktaş’ın ligdeki şampiyonluk hedefini daha da güçlendirirken, Kayserispor’un ise puan cetvelindeki durumu endişe verici bir hal aldı. Taraftarlar, takımın gösterdiği mücadeleden memnun kalırken, gelecek haftalarda daha iyi sonuçlar almak için umut taşıyor.

Kaynak: iha