Sabah saatlerinde oluşan rakamlara göre gram altın alışta 6.946,45 TL, satışta ise 7.044,93 TL seviyesinden işlem görüyor.

Takı ve ziynet ürünlerinde sık tercih edilen 22 ayar altın, 6.351,55 TL alış ve 6.653,20 TL satış fiyatıyla alıcı bulurken, 14 ayar altının alış fiyatı 3.849,88 TL, satış fiyatı ise 5.065,87 TL olarak kaydedildi.

Yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın, Kapalıçarşı’da 11.380 TL alış ve 11.490 TL satış fiyatından işlem görüyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 11.171 TL, satış fiyatı 11.279 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın 22.761 TL alış ve 22.980 TL satış fiyatıyla öne çıkarken, tam altın 45.382 TL alış ve 45.784 TL satış fiyatından satılıyor.