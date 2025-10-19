Türkiye'nin en iyi kestane üretim merkezlerinden biri olan İnegöl'de kestane hasadının mutluluğu yaşanıyor. Tadıyla kış aylarının değişmez tadı olan İnegöl kestanesi ilçenin dört bir yanındaki kırsal mahallerde toplanmaya başlandı.

İnegöl'e bağlı Gazelli, Bahçekaya, Saadet ve Hilmiye, Tuzla kırsal mahalleleri başta olmak birçok destinasyonda kestane bolluğu yaşanıyor.



Yaklaşık 7 bin hektar alanda 6 bin tondan fazla üretimin yapıldığı İnegöl'de, uzun yıllar sonra kestane üreticilere para kazandıracak.

20 yıldır gal arısı, dal kanseri ve mürekkep gibi hastalıklar nedeniyle zarar eden üreticiler bu yıl ise hastalığın kestanelere gelmemesi nedeniyle oldukça mutlu.

İNEGÖL KESTANESİ 2025 FİYATLARI

Hasadın başlaması ile birlikte pazarda satışı başlayan kestanelerin 2025 yılı fiyatları da belli oldu. 3. Sınıf diye tabir edilen terekeme küçük boy kestaneler pazarda 100-150 TL arasında, 2. Sınıf diye tabir edilen orta boy kestaneler 180-230 TL arasında, 1. Sınıf diye tabir edilen duble sarı aşılı iri kestaneler ise 250-300 TL arasında satılıyor.

Kestanelerin toptan fiyatları da belli oldu. Tüccarlar 2. Sınıf kestanelere 130-160 TL arasında, 1. Sınıf kestanelere ise 180-210 TL arasında fiyat veriyor.

PAZARCILAR SATIŞTAN MUTLU

İnegöl’de pazarcılık yapan İbrahim Arslan kestanedeki verimden ve satışlardan mutlu olduklarını söyleyerek, “İnegöl kestanesinin kendine has bir tadı ve kalitesi var. İnegöl’de bir kestane kültürü var. Bu nedenle kestane mevsimi her zaman dört gözle beklenir. Hasat başlayınca hemen tezgahlarımıza koyduk. Satışlardan oldukça mutluyuz.” dedi.

GAZELLİ MAHALLESİ TESCİL İSTİYOR

Türkiye’nin en kaliteli kestanelerin üretildiğini iddia eden kırsal Gazelli Mahalleli üreticiler ise Gazelli kestanesinin tescil edilmesini istiyor.

Kestane üreticilerinden Fatih Yavuk, “Gazelli'de kestaneler mutlaka incelemeye alınmalı. Bizim kestanemiz gerçekten çok farklı. Adıyla tadıyla Türkiye’nin en iyi kestaneleri bizde yetişiyor. İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e çağrı yapıyoruz. Kestanemize tescil ediyoruz” diye konuştu.