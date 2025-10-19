Trafikte günlük konuşmalarda sıkça kullanılan "baba" ifadesi, şehir dışarıdan gelenlerin kafasını karıştırıyor. Dönel kavşaklar için kullanılan bu ifadeyi, Bursalıların yöresel bir ifadesi olarak kullandığı düşünülüyor. Birçok kişi ise bu tabirin nereden geldiğini ve ne anlama geldiğini araştırıyor.

DÖNER KAVŞAKLARA NEDEN BABA DENİR?

İddialara göre bu tabirin kökeni, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e dayanıyor. "Baba" lakabıyla bilinen Demirel, görevdeyken Bursa'da bir açılış programına katılarak şehirde ilk dönel kavşağın açılışını yaptı. O tarihten sonra vatandaşlar bu kavşağa "Baba" demeye başladı. Zamanla 'baba' ifadesi benimsenerek sıkça kullanılmaya başlandı.