Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Cumartesi günü saat 21.00'dan kendisinden haber alınamayan elektrik teknisyeni Abdullah Aydın için arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmalarına katılan İNDAK ve ANDA gönüllüleri dere yatağından bir erkek cesedi buldu. Cesedin Abdullah Aydın'a ait oluğ olmadığıyla ilgili kimlik tespitiyle ilgili Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Şahsın cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonrasında cesedin, Mardin doğumlu 30 yaşındaki Abdullah Aydın'a ait oldupu tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

