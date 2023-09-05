Akciğer kanserinin akciğerlerde gelişen bir tümör olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla başlangıçta solunum sistemi ile ilgili şikayetler ve belirtiler görüyoruz. Solunum sıkıntısı ve nefes darlığı akciğer kanserinde en sık görülen belirtiler arasındadır.

Solunum sistemi ile ilgili bulgu ve belirtiler

Ancak şunu unutmamalıyız ki; çok ileri evrelerde bile akciğer kanserinde hiçbir belirti ve bulgu olmayabilir. Olduğu takdirde belirtiler arasında en fazla görülenleri nefes darlığı, hırıltılı solunum ve giderek geçmeyen, inatçı öksürüktür. Bunlar hep tümörün akciğer içindeki yerine göre değişen bulgu ve belirtilerdir.

Eğer tümör solunum yollarını tıkarsa solunumda problem meydana gelir ve nefes darlığı oluşur. Hasta çok az bir hareketle bile solunum sıkıntısı çeker. Yine tümör nedeniyle akciğerlerin zarları arasında sıvı birikebilir ve bu da nefes almayı zorlaştıran bir problem yaratır. Yine aynı şekilde nefes darlığı olarak karşımıza çıkar. Tümör nedeniyle ses kısıklığı ve hırıltılı solunum görülebilmektedir. Yüzde ve boyunda şişkinlikler olabilir. Bunlar hep akciğer kanserinin bulguları arasındadır.

Tümörün yayıldığı yere göre diğer bulgu ve belirtiler

Tümörün yayıldığı yere bağlı olarak ağrı olabilir. Eğer tümör akciğer dışına çıkmış, yayılmışsa örneğin; kemiklere yayılmışsa kemik ağrısı da akciğer kanseri belirtileri arasında yer alabilir. Beraberinde istemsiz kilo kaybı da görülebilir.

Bütün bunları değerlendirdiğimizde akciğer kanserinin başta solunum sistemini ilgilendiren belirtileri ve hastalığın yayılmasına göre değişiklik gösterebilen diğer bulgu ve belirtileri olmaktadır.