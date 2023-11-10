Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu, çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; Kasım ayını da dopdolu geçirecek. Çeşitli atölye etkinliklerinin yanı sıra ‘Ödüllü Kışa Merhaba Satranç Turnuvası’ ile satranç seven çocuklar strateji ve rekabet dolu bir deneyim yaşayacak. 
8 yaş altı ve 10 yaş altı olarak 2 farklı kategoride satranç meraklısı çocukları bir araya getirerek dostane rekabeti teşvik edecek ‘Ödüllü Kışa Merhaba Satranç Turnuvası’ 25 ve 26 Kasım’da gerçekleşecek. Son başvuru tarihi 23 Kasım olan turnuvaya kayıtlar ise www.bursa.tsf.org.tr adresinden yapılıyor.  
10 Kasım’a özel Atatürk yaka rozeti tasarımı, bez çanta boyama, kalemlik tasarlama, magnet boyama, çerçeve yapımı, tekerlekli ahşap boyama ve maske boyama atölyeleriyle de çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak. 
Dünyanın hızla gelişen trendlerine uyum sağlayarak müşterilerine benzersiz deneyimler sunan Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, ilçenin ve çevrenin tek AVM’si olarak sosyal ve ekonomik hayata önemli katkı sağlamaya devam ediyor.


11 Kasım Cumartesi
10 Kasım’a özel Atatürk Yaka Rozeti Tasarlama Atölyesi

12 Kasım Pazar
Bez Çanta Boyama Atölyesi

13 Kasım Pazartesi 
Kalemlik Tasarlama Atölyesi

 14 Kasım Salı
Magnet Boyama Atölyesi

 15 Kasım Çarşamba
Çerçeve Yapım Atölyesi

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16 Kasım Perşembe
Tekerlekli Ahşap Oyuncak Boyama Atölyesi

 17 Kasım Cuma
Maske Boyama Atölyesi 

25 Kasım Cumartesi  – 26 Kasım Pazar
Ödüllü Kışa Merhaba Satranç Turnuvası