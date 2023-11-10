Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu, çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; Kasım ayını da dopdolu geçirecek. Çeşitli atölye etkinliklerinin yanı sıra ‘Ödüllü Kışa Merhaba Satranç Turnuvası’ ile satranç seven çocuklar strateji ve rekabet dolu bir deneyim yaşayacak.

8 yaş altı ve 10 yaş altı olarak 2 farklı kategoride satranç meraklısı çocukları bir araya getirerek dostane rekabeti teşvik edecek ‘Ödüllü Kışa Merhaba Satranç Turnuvası’ 25 ve 26 Kasım’da gerçekleşecek. Son başvuru tarihi 23 Kasım olan turnuvaya kayıtlar ise www.bursa.tsf.org.tr adresinden yapılıyor.

10 Kasım’a özel Atatürk yaka rozeti tasarımı, bez çanta boyama, kalemlik tasarlama, magnet boyama, çerçeve yapımı, tekerlekli ahşap boyama ve maske boyama atölyeleriyle de çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak.

Dünyanın hızla gelişen trendlerine uyum sağlayarak müşterilerine benzersiz deneyimler sunan Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, ilçenin ve çevrenin tek AVM’si olarak sosyal ve ekonomik hayata önemli katkı sağlamaya devam ediyor.



11 Kasım Cumartesi

10 Kasım’a özel Atatürk Yaka Rozeti Tasarlama Atölyesi

12 Kasım Pazar

Bez Çanta Boyama Atölyesi

13 Kasım Pazartesi

Kalemlik Tasarlama Atölyesi

14 Kasım Salı

Magnet Boyama Atölyesi

15 Kasım Çarşamba

Çerçeve Yapım Atölyesi

16 Kasım Perşembe

Tekerlekli Ahşap Oyuncak Boyama Atölyesi

17 Kasım Cuma

Maske Boyama Atölyesi

25 Kasım Cumartesi – 26 Kasım Pazar

Ödüllü Kışa Merhaba Satranç Turnuvası