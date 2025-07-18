İnegöl Belediyesi’nin personel alımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çöp kamyonu şoförü ve çöp kamyonu arkasında çalışacak personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım kapsamında 15 personel istihdam edilecek. 21 Temmuz Pazartesi saat 17.00’a kadar Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak No:29 adresinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü idari binasına başvuru yapılabilecek. Başvurular 1 adet fotoğraf ile yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranan şartlar ise şöyle: Askerlikle ilişiği bulunmamak, sağlık sorunu olmamak, 45 yaşını doldurmamış olmak, İnegöl sınırları içinde ikamet eden, esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak.

ÇÖP KAMYONU ŞOFÖRÜ İÇİN ARANANAN ŞARTLAR

Çöp kamyonu şoförü olarak görev almak isteyen adaylardan ise şu özel şartlar aranıyor: E (eski tip) veya C (yeni tip) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, en az 3 yıl kamyon şoförlüğü tecrübesini belgelemek, SRC-2 ve SRC-4 belgelerine sahip olmak, psikoteknik belgesi sahibi olmak.