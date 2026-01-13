Merkez ve Kırsalda Yoğun Mesai

Ekipler, şehir merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde de ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için sahada yoğun mesai harcıyor.

Kapalı Kırsal Mahalle Yolu Bulunmuyor

Yapılan çalışmalar neticesinde İnegöl genelinde kapalı kırsal mahalle yolu bulunmadığı bildirildi. Ana arterler, bağlantı güzergâhlarında ulaşımın açık olduğu, olası buzlanmalara karşı ise önleyici tuzlama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

153 Çağrı Hattı 7/24 Hizmette

Vatandaşların karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluk için 153 numaralı çağrı hattının 7 gün 24 saat hizmet verdiği hatırlatıldı. Gelen ihbar ve talepler doğrultusunda ekiplerin hızlı şekilde müdahalede bulunduğu belirtildi.

Sürücülere Kış Tedbiri Uyarısı

İnegöl Belediyesi, sürücülerden kış lastiği ve kar zinciri konusunda hazırlıklı olmalarını, trafik kurallarına dikkat ederek ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmalarını istedi. Merkez ve kırsalda karla mücadele çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak kesintisiz süreceği vurgulandı.