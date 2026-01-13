Oylat Çağlayan Otelde gerçekleştirilen toplantıda daire müdürleri yapılan ve yapılacak olan projeleri açıkladılar. Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda sunum yapan Fen İşleri Müdürü Yakup Can, 1 yıl içerisinde 4 büyük projenin tamamladığını belirterek, 12 projenin devam ettiğini söyledi.

Müdür Can, "Akhisar spor salonu, Hükümet konağı açık otoparkı, hayvan doğal yaşam alanı, ağaç işleri Sanayi kavşağı çalışmalarını tamamladık. Yapacaklarımız; kuzey çevre yolu: Mesudiye mahallesine bağlanacak. Şehitler bölgesi ve Çitli kavşakları. Akhisar meydan. Yarı Olimpik yüzme havuzu. Alanyurt meydan. Millet bahçesi. Leylek köyü. Dostum spor tesisi ve girişleri, kamp alanları, sosyal tesis. Bilim merkezi. Oylat Mağarası çevre düzenlemesi. KYK erkek öğrenci yurdu. Aile Sağlığı merkezleri. 5 tane yapımı devam eden sağlık ocakları var. Nikah Salonu ve çok amaçlı salon. Çarşı doku düzenlemesi. Oylat cam seyir terası. Fevziye konaklamalı Orman Parkı. Prestijli caddeler çalışması. Maden sahası ve geri dönüşüm tesisi. Yeniceköy meydanı. Yeniceköy kapalı Pazaryeri. Girişimcilik Merkezi. İnegöl Stadyumu çalışmaları devam ediyor. Ticaret Merkezi Meydan ve kapalı otoparklar. Mevcut İnegölspor tesislerinin olduğu alanda kent park projemiz. Kukla müzesi çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.