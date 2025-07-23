İnegöl Belediyesi de bu duruma sessiz kalmayarak yangın söndürme çalışmalarına destek gönderdi.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Orman yangınlarına müdahale etmek üzere İnegöl Belediyesi olarak su tankeri ve destek ekibimizi bölgeye gönderdik.

Akşam saatlerinde şehrimizde kül ve

dumanların hissedildiği görüldü.

Çok şükür ki İnegöl’de herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Yangınların bir an önce kontrol altina alinarak son bulmasin temenni ediyoruz.

Müdahale sırasında şehit olan 11 orman isçimize Allah'tan rahmet, sahada cansiperane mücadele eden tüm ekiplere de güç ve kuvvet diliyoruz." dedi.