Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürenin son gününe gelindi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi ödemelerinde de son tarih bugün. Milyonlarca kişinin işlemlerini gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Araç sahipleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Ödemesini zamanında yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Borcun ödenmemesi durumunda vergi daireleri e-haciz işlemi başlatabiliyor. Araç muayenesinin yapılabilmesi için MTV dahil tüm vergi borçlarının ödenmiş olması şart. Ayrıca bu borçlar ödenmeden araç satışı veya devri gibi işlemler de yapılamıyor.

GELİR VERGİSİ ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN

2024 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi de bugün sona erecek. Gelir Vergisinin de zamanında ödenmesi önem arz ediyor. Gecikme durumunda, gecikme faizi ve ceza uygulanıyor. Cezai yaptırımlara maruz kalmamak adına vergi mükelleflerinin ödemelerin son gününü geçirmemesi öneriliyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 15 TL'DEN 7 BİN 438 LİRAYA ÇIKACAK

Eski tip ehliyetlerin 15 TL karşılığında yenilenebilmesi için bugün son gün. Yarın itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7.438 TL’ye çıkacak ve eski tip ehliyetler geçersiz hale gelecek.

Ehliyetini yenilemek isteyenler, “Alo 199 Çağrı Merkezi”, mobil uygulama ya da “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alarak gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor.