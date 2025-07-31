Hisarcıklıoğlu, "Firmalarımız Türkiye’nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız" dedi.

Ekonominin önemli bileşenlerinden olan emek yoğun sektörlerin zor durumda olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, tekstil/hazır giyim, deri/ayakkabı ve mobilya sektörlerine ek destekler verilmesi gerektiğini vurguladı.

Pandemi döneminde uygulanan kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneğinin yeniden devreye alınmasını talep eden TOBB Başkanı, KOBİ’lerin öncelikli olduğu reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ticari kredilere ve ticari kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu, "Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için KOBİ’ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı." çağrısında bulundu.