Olay saat 08.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi 18. Mobilya sokakta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Suriye uyruklu işçi Wajeeh Hamam(33), yük asansörüne yöneldi. İşçi bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten asansörün üzerine düşen işçi ağır yaralandı. Mahsur kalan işçi için olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ekiplerce kurtarılarak ambulansa İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ