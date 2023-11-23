İnegöl Belediyesi’nin personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere değinildi:

Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çöp kamyonu arkasında çalışacak personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım kapsamında 30 personel istihdam edilecek. 01 Aralık Cuma günü 17.00’a kadar Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak No:29 adresinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü idari binasına başvuru yapılabilecek. Başvurular 1 adet fotoğraf ile yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde:

Askerlik ile ilişiği olmana, sağlık sorunu bulunmayan, 45 yaşından gün almamış, İnegöl sınırları içinde ikamet eden, esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak.

İbrahim Uslu