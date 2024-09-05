İnegöl Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan ve 6 Eylül’de İnegöl’ün kurtuluşunu da kapsayan “Zaferden Kurtuluşa” etkinlikleri kapsamında yoğun bir program sunuyor. Etkinlikler 8 Eylül’e kadar devam edecek ve şehrin çeşitli bölgelerinde her gün farklı gösteri ve organizasyonlarla ilçe halkıyla buluşacak. Son üç günde etkinliklerin coşkusu daha da artacak.

Kurtuluş Gününe Özel Etkinlikler

6 Eylül Cuma günü, İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılına özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Gün, sabah saat 09.30’da Küçükçalık Anadolu Lisesi bahçesinde yapılacak çelenk töreni ile başlayacak. Ardından, 10.00’da Garnizon Şehitliği ziyareti yapılacak ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile dualar edilecek. 10.30’da ise protokol üyeleri Gaziler Derneği’ni ziyaret edecek.

Cuma günü 12.45’te Sani Konukoğlu Camisi’nde mevlit okunacak ve Cuma namazı sonrası lokma ikramları yapılacak. Etkinliklerin en dikkat çekeni ise, 18.30’da Sani Konukoğlu Camisi’nden Atatürk Anıtı’na kadar yapılacak kortej yürüyüşü olacak. Kortejin ardından, yeni belediye hizmet binası önünde halk dansları gösterileri düzenlenecek.

Hanımeli Alışveriş Şenliği Başlıyor

Aynı gün, 06 Eylül Cuma sabahı saat 10.00’da, 3. Hanımeli Alışveriş Şenliği de Hikmet Şahin Kültür Parkı’nda başlayacak. İnegöl Belediyesi ile Terziler Odası’nın iş birliğiyle gerçekleştirilecek şenlik, girişimci kadınların ürünlerini satabilecekleri stantları ziyaretçilere sunacak. 6-8 Eylül tarihlerinde 10.00 ile 24.00 saatleri arasında açık olacak stantlarda alışveriş yapabilir ve 6 Eylül akşamı saat 20.00’da Oktay Esen’in konserini izleyebilirsiniz.

Özel Performanslar ve Final Etkinlikleri

Etkinlikler, 7 Eylül Cumartesi akşamı 20.00’de Amfi Tiyatro’da yapılacak özel bir programla devam edecek. Kıbrıs Harekatı’nın 50. yılı anısına düzenlenen etkinlikte, İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu “Kahramanlık Ezgileri” konseri verecek. Konserin ardından, Tarihi İnegöl Mehteri sahne alarak programın coşkusuna katkıda bulunacak.

Zaferden Kurtuluşa Etkinliklerinin Finali

8 Eylül Pazar günü, etkinlikler Halhalca Şehitliği’nde gerçekleştirilecek finalle son bulacak. Saat 09.30’da Halhalca Şehitliği’nde düzenlenecek kros yarışı ve halk yürüyüşü, Kurtuluş Savaşı’nın en çetin mücadelesinin verildiği bölgede anılarını yaşatacak. Yarış ve yürüyüşün ardından tüm katılımcılara simit ve çay ikram edilecek.

Başkan Taban'dan davet

Belediye Başkanı Alper Taban, zaferden kurtuluşa etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada tüm ilçe halkını programlara katılmaya davet etti. Bu yıl zaferin ve kurtuluşun 102’nci yılının kutlandığını hatırlatan Başkan Taban, “Ağustos zaferler ayı, Eylül ise kurtuluş ayı. Bu kapsamda 30 Ağustos’tan başlayacak şehrimizde 10 gün süren etkinlikler planladık. Vatandaşlarımızla birlikte bu süreci en coşkulu şekilde geçirmeyi arzu ettik. Bu minvalde programlarımız devam ediyor. Cuma günü de 102’nci kurtuluş günümüz… Birlik ve beraberliğimizi dosta düşmana göstereceğimiz gün. Bu sebeple tüm programlarımızda ilçe halkımızı en coşkulu şekilde görmek istiyoruz. Özellikle Cuma 18.30’da yapılacak kortej yürüyüşünde vatandaşlarımızı ellerinde bayraklarla görmeyi arzu ediyoruz” dedi.